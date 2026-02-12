İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde 31 Ocak Cumartesi günü İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Toplam 22 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Şüphelilerden kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda alındıktan sonra, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. Ardından yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

ENES BATUR GÖZALTINA ALINDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında yurtdışında bulunduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.