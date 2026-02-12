Havayolu şirketi AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan dönemi için özel olarak düzenlenen kampanya ile Türkiye iç hatlarında uçacak yolculara avantajlı fiyatlı bilet fırsatı sunuluyor. Kampanya, tüm iç hat seferlerinde geçerli olup uçuş ağındaki geniş seçeneklerle yolcuların erken rezervasyon yapmalarına olanak tanıyacak.

🗓️ AJet kampanya ne zaman geçerli?

AJet’in Ramazan kampanyası kapsamında indirimli biletler:

11–12 Şubat 2026 tarihlerinde satın alınabilecek,

18 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Bu dönemde planlanan seyahatlerde uçak bileti almak isteyen yolcular için kampanya fırsatı Ramazan seyahatlerini ekonomik hale getiriyor.

📍 Kampanya nerelerde geçerli?

Kampanya, AJet’in yurt içi tüm uçuşlarında geçerli olacak şekilde duyuruldu. Kampanyadan yararlanmak için uçuş destinasyonları arasında 41’den fazla iç hat noktası bulunuyor ve indirimler tüm bu rotalarda uygulanacak.

AJet ucuz uçak bileti nasıl alınır?

Ramazan kampanyası kapsamında avantajlı fiyatlı biletlere sadece:

AJet resmi internet sitesi (ajet.com)

AJet Mobil Uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Biletlerdeki indirim, vergiler dahil fiyatlara yansıtılacak olup “basic”, “flex” ya da “premium” fiyat seçenekleri kampanya süresince geçerli olacak.

AJet’in bu kampanyası, Ramazan döneminde uçacaklar için bütçeye uygun seyahat imkanı sunarken erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.