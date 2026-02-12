Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının her zaman öncelikli olduğunu ifade eden Bakanlık kaynakları, sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi için Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordineli çalışıldığını hatırlattı.

Şu an Türk tersanelerinde eş zamanlı olarak 39 geminin inşasının sürdüğü bilgisi paylaşılarak, yerli ve milli savunma kararlılığının altı çizildi.

ORDU SAHİLİNE VURAN İHA: RUSYA’YA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise 10 Şubat 2026’da Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) oldu.

Süreç: 11 Şubat’ta bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından incelenen İHA'nın patlayıcı madde içermediği ve Rusya’ya ait olduğu değerlendiriliyor. Söz konusu platform, detaylı inceleme için emniyet birimlerine teslim edildi.

SURİYE’DEKİ SDG-HÜKÜMET ANLAŞMASI TAKİPTE

Bakanlık, Suriye Hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak’ta imzalandığı belirtilen anlaşmanın uygulama sürecini sahada anlık olarak takip ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin milli çıkarları ve sınır güvenliği doğrultusunda her türlü gelişmenin titizlikle analiz edildiği vurgulandı.