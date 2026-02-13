İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, OnlyFans içerik üreticilerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasında yüz milyonlarca liralık finansal hareketliliğin tespit edildiği öğrenildi.

ÜCRET KARŞILIĞI ÖZEL İÇERİK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde "Suç Gelirlerinin Aklanması" ve "Müstehcenlik" suçlamaları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değiştirilerek erişim sağlandığı belirlendi.

Şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

300 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği ortaya kondu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca yaklaşık 300 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.