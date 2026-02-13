Endeksin teknik röntgeninde en güven veren kısım hareketli ortalamalar oldu. Kısa vadeden uzun vadeye kadar tüm ortalamalar, yükseliş trendinin henüz bozulmadığını kanıtlıyor:

• Kısa Vadeli Güç: 10 günlük basit hareketli ortalamanın 13.828 seviyesinde olması, fiyatın trendin oldukça üzerinde kaldığını gösteriyor.

• Ana Trend Sapa Sağlam: 50 günlük ortalama 12.351, 100 günlük ana destek ise 11.586 seviyelerinde bulunarak piyasaya geniş bir güvenlik marjı tanıyor.

OSİLATÖRLER KIRMIZI IŞIK YAKIYOR: "AŞIRI ISINMA VAR"

Fiyat her ne kadar yukarı gitse de, teknik göstergelerin bir kısmı "nefeslenme" vaktinin gelmiş olabileceğini fısıldıyor:

• RSI (14) Uyarısı: RSI değeri 75,67 seviyesine çıkarak "Sat" pozisyonuna geçti. 70 barajının üzerindeki bu rakam, piyasanın "aşırı alım" bölgesinde olduğunu ve bir düzeltme yaşanabileceğini gösteriyor.

• CCI (20) Sinyali: CCI indikatörü de 119,79 değeriyle "Sat" aksiyonunu destekliyor.

• MACD ve MOM Pozitif: Diğer yandan MACD (492,30) ve Momentum (343,33) gibi hacim odaklı göstergeler hala alıcıların iştahlı olduğunu onaylıyor.

PİYASANIN NABZI: 12’YE KARŞI 2!

Şu anki teknik tabloda 12 indikatör "Al" yönünde saf tutarken, sadece 2 indikatör "Sat" diyor. 1 indikatör ise nötr kalarak yön tayini bekliyor. Bu durum, piyasada yükseliş isteğinin baskın olduğunu ancak direnç noktalarında dikkatli olunması gerektiğini kanıtlıyor.

Borsa İstanbul’da boğalar hala direksiyonda. Ancak RSI’daki aşırı şişme, 14.200 puan üzerindeki kalıcılığın sorgulanabileceği bir "kâr realizasyonu" dönemini tetikleyebilir. Yatırımcıların destek seviyelerini yakından izlemesi kritik önem taşıyor.