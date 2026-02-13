İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de erişime kapalı olan OnlyFans ve Telegram üzerinden para karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları ve elde edilen gelirleri akladıkları iddia edilen 25 kişi ile bağlantılı 2 şirkete operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde yaklaşık 300 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

YASAKLI PLATFORMA VPN İLE ERİŞİM

Soruşturmada, cinsel içerikli paylaşımların Türkiye'de yasaklanan OnlyFans platformu ve bu platforma yönlendirme yapılan diğer sosyal medya hesapları üzerinden yayıldığı tespit edildi. OnlyFans'ın, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023'te kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime engellendiği hatırlatıldı.

Buna rağmen platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı ve şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kullanıcıları bu platformlara yönlendirdiği belirlendi.

ÜCRETLİ ÖZEL İÇERİK VE GELİR AKLAMA İDDİASI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin etkileşimi artırmak amacıyla müstehcen içerikli fotoğraf ve videolar paylaştıkları, daha özel içeriklere ise belirli bir ücret karşılığında erişim sağladıkları tespit edildi. Bu içeriklere isteyenlerin OnlyFans üzerinden, isteyenlerin ise Telegram'daki özel kanallar aracılığıyla ulaşabildiği ifade edildi.

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin söz konusu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri taşınır ve taşınmaz mallara yatırım yaparak, araç, altın, bitcoin alımı gerçekleştirerek ya da banka üzerinden vadeli hesaplar açarak değerlendirdikleri ve bu yolla suç gelirlerini akladıkları öne sürüldü.

300 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan tespitlerde, şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 aracın bulunduğu, taşınır ve taşınmaz malların toplam değerinin şirketlerin sermaye piyasa değerleriyle birlikte yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirlendi.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, söz konusu mal varlıklarına el konuldu.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy ve Eda Alboya'nın cezaevinde bulunduğu; Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.