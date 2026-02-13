Küresel piyasalardaki oynaklık, enflasyonist endişeler ve jeopolitik riskler, yatırımcı davranışlarını kökten değiştiriyor. Son bir yılın şampiyonu olan teknoloji ve temiz enerji temaları, tahtını sessiz sedasız Tarım, Gıda ve Sağlık gibi temel ihtiyaç temelli sektörlere bırakmaya başladı.

Teknolojide "Doygunluk" Sinyalleri

Tabloya bakıldığında, teknoloji ve temiz enerji odaklı fonların (AOY, IKP, PIL) 1 yıllık vadede %70 ile %118 arasında değişen muazzam getiriler sunduğu görülüyor. Ancak aynı fonların Yılbaşından Bugüne (YTD) performansları incelendiğinde, ivmenin %10-15 bandına gerilediği dikkat çekiyor. Bu durum, "erken yol alan" akıllı paranın, kâr realizasyonu yaparak rotayı henüz fiyatlanmamış veya daha dayanıklı sektörlere kırdığını gösteriyor.

Tarım ve Gıda: Portföylerin Yeni "Hava Yastığı"

Haberleştirilen verilerin en çarpıcı kısmı Tarım ve Gıda sekmesinde yatıyor. GZL (Garanti Portföy Tarım ve Gıda) ve DFC (Deniz Portföy Tarım ve Gıda) gibi fonlar, YTD bazında %20'nin üzerindeki performanslarıyla teknoloji devlerini geride bırakmış durumda.

Neden Tarım? Dünyadaki arz güvenliği sorunları ve gıda enflasyonu, bu sektörü bir "mecburiyet" haline getiriyor. Yatırımcı, ekran kartı üretimindeki yavaşlamadan korksa da, gıda tüketiminin azalmayacağını bilerek bu alana sığınıyor.

Sağlık ve Savunma: Defansın İkinci Hattı

Sadece gıda değil, Sağlık (Health) sektörü de rotasyonun önemli bir ayağını oluşturuyor. Özellikle RPM (Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri) fonunun son 6 aydaki %41,52’lik atağı, sektörün kış uykusundan uyandığının en büyük kanıtı.

Benzer şekilde, küresel gerilimlerin etkisiyle Savunma ve Havacılık (JET, FLY) fonları da YTD bazda %13'lük getirileriyle portföylere DENGE getiriyor.

Piyasa analistlerine göre bu tablo, "ne alırsan kazanır" döneminin bittiğini ve sektörel seçiciliğin başladığını gösteriyor. Yatırımcılar artık portföylerini sadece büyüme potansiyeli üzerine değil, dayanıklılık üzerine kurguluyor.

Teknoloji fonları uzun vadeli potansiyelini korusa da, kısa ve orta vadeli rüzgâr artık tarlalarda, hastanelerde ve temel tüketim mallarında esiyor. Yatırımcı için mesaj net: Portföyüne defansif bir dokunuş yapmayan, dalgalı denizde yorulabilir.