Raporda en çok öne çıkan veri, bazı hisselerde yabancı payının son iki haftadır aralıksız artması oldu.

Özellikle perakende ve gayrimenkul tarafındaki ilgi dikkat çekici. İşte yabancı oranının 10 gündür sürekli arttığı o hisseler:

• MAVI

• GLYHO

• DZGYO

• ETYAT

• HRKET

GÜNLÜK BAZDA EN SERT HAREKETLER

Sadece bugüne özel değişimlere bakıldığında, yabancı yatırımcının en agresif alım yaptığı hisse 7.28 bps artışla ARFYE oldu.

Onu DOFRB ve MEGMT izledi. Satış tarafında ise IHAAS, UCAYM ve FRIGO en çok yabancı payı kaybeden kağıtlar olarak listelendi.

10 GÜNDÜR YABANCI PAYI DÜŞENLER!

Piyasanın genel seyrinden bağımsız olarak, 10 gündür yabancı yatırımcının kademeli olarak elden çıkardığı hisseler de raporda kendine yer buldu.

• HTTBT

• GOZDE

• AKSGY

• HATSN

Borsa genelinde yabancı payı günlük bazda -0.11 puanlık düşüşle hafif bir kan kaybı yaşasa da, MAVI ve GLYHO gibi kağıtlardaki istikrarlı duruş, seçici bir yabancı stratejisinin uygulandığını gösteriyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

