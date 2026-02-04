Kripto para dünyası, 2026 yılına sert bir düzeltmeyle giriş yaparken, gözler dev yatırım bankalarının analizlerine çevrildi. Özellikle Bitcoin'in son günlerde 73.000 $ seviyelerine kadar çekilmesi yatırımcıları endişelendirirken, Morgan Stanley cephesinden piyasaya nefes aldıracak bir rapor geldi.

"KRİTİK EŞİK: 82.500 DOLAR"

Morgan Stanley analistleri, Bitcoin'in mevcut düşüş trendinden kurtulup yeni bir ralli başlatabilmesi için geçmesi gereken o kritik rakamı belirledi. Bankanın yayımladığı son teknik analiz raporuna göre; Bitcoin eğer 82.500 $ seviyesini hacimli bir şekilde kırıp bu bölge üzerinde kalıcılık sağlarsa, düşüş senaryosu tamamen rafa kalkacak.

Analistler, bu seviyenin üzerindeki kapanışların kurumsal yatırımcıyı tekrar iştahlandıracağını ve 100.000 $ yolculuğunun kapısını aralayacağını öngörüyor.

NEDEN BU SEVİYE ÖNEMLİ?

Psikolojik Direnç: 80.000 $ bandı, 2026 başındaki büyük satış dalgasının başladığı nokta olarak görülüyor.

ETF Hareketliliği: Bankaya göre, 82.500 doların aşılması spot Bitcoin ETF’lerinde "çıkışların durup girişlerin başladığı" bir sinyal etkisi yaratacak.

Teknik Görünüm: Bu seviye, düşüş trendinin kırıldığını teyit eden "RSI" ve "Moving Average" (Hareketli Ortalama) verileriyle örtüşüyor.

PİYASA BEKLENTİDE

Bitcoin şu an 74.000 $ civarında destek arayışını sürdürürken, Morgan Stanley'nin bu raporu "dipten alım" bekleyen yatırımcılar için bir yol haritası sunuyor. Ancak uzmanlar, küresel jeopolitik gerginliklerin ve altın fiyatlarındaki (ons altın 5.000$) aşırı yükselişin kripto paralar üzerindeki baskıyı bir süre daha koruyabileceği konusunda uyarıyor.

Özetle: Morgan Stanley’e göre Bitcoin’in "öldü" demek için çok erken, ancak "şahlanış" için 82.500 $ barajının aşılması şart.