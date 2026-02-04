Kripto paralardaki sert düzeltme sürerken Morgan Stanley, Bitcoin için "yükselişin anahtarı" olan o seviyeyi açıkladı. 82.500 dolar barajı aşılırsa 100 bin dolar senaryoları yeniden masaya gelecek mi?
Kripto para dünyası, 2026 yılına sert bir düzeltmeyle giriş yaparken, gözler dev yatırım bankalarının analizlerine çevrildi. Özellikle Bitcoin'in son günlerde 73.000 $ seviyelerine kadar çekilmesi yatırımcıları endişelendirirken, Morgan Stanley cephesinden piyasaya nefes aldıracak bir rapor geldi.
"KRİTİK EŞİK: 82.500 DOLAR"
Morgan Stanley analistleri, Bitcoin'in mevcut düşüş trendinden kurtulup yeni bir ralli başlatabilmesi için geçmesi gereken o kritik rakamı belirledi. Bankanın yayımladığı son teknik analiz raporuna göre; Bitcoin eğer 82.500 $ seviyesini hacimli bir şekilde kırıp bu bölge üzerinde kalıcılık sağlarsa, düşüş senaryosu tamamen rafa kalkacak.
Analistler, bu seviyenin üzerindeki kapanışların kurumsal yatırımcıyı tekrar iştahlandıracağını ve 100.000 $ yolculuğunun kapısını aralayacağını öngörüyor.
NEDEN BU SEVİYE ÖNEMLİ?
Psikolojik Direnç: 80.000 $ bandı, 2026 başındaki büyük satış dalgasının başladığı nokta olarak görülüyor.
ETF Hareketliliği: Bankaya göre, 82.500 doların aşılması spot Bitcoin ETF’lerinde "çıkışların durup girişlerin başladığı" bir sinyal etkisi yaratacak.
Teknik Görünüm: Bu seviye, düşüş trendinin kırıldığını teyit eden "RSI" ve "Moving Average" (Hareketli Ortalama) verileriyle örtüşüyor.
PİYASA BEKLENTİDE
Bitcoin şu an 74.000 $ civarında destek arayışını sürdürürken, Morgan Stanley'nin bu raporu "dipten alım" bekleyen yatırımcılar için bir yol haritası sunuyor. Ancak uzmanlar, küresel jeopolitik gerginliklerin ve altın fiyatlarındaki (ons altın 5.000$) aşırı yükselişin kripto paralar üzerindeki baskıyı bir süre daha koruyabileceği konusunda uyarıyor.
Özetle: Morgan Stanley’e göre Bitcoin’in "öldü" demek için çok erken, ancak "şahlanış" için 82.500 $ barajının aşılması şart.