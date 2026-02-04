Anlaşmanın detaylarını paylaşan Bakan Bayraktar, projenin ilk fazının 2 bin megavatlık bir kapasiteye sahip olacağını belirtti. Bu büyüklükteki bir adımın yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geldiğini ifade eden Bayraktar, "Türkiye’de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız" diyerek projenin stratejik ve ekonomik verimliliğine dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL’DA ENERJİ ŞOVU: XELEKT YÜKSELİŞTE

Haberin piyasaya düşmesiyle birlikte yatırımcıların radarı enerji şirketlerine çevrildi. Sektörün çatı endeksi olan Elektrik (XELEKT), güne yüzde 2’ye yakın bir primle güçlü bir başlangıç yaptı. Endeks, saat 11:08 itibarıyla yüzde 1,82 artışla 735,81 puan seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HİSSELER VE FİYAT HAREKETLERİ

Piyasadaki iyimser hava, sektör hisselerinde sert yükselişleri beraberinde getirdi. TSI 11.08 itibasırla hisseler;

KLYPV: %9,99’luk artışla tavan fiyata ulaştı ve 68,8 TL’den işlem görüyor.

SMRTG: %5,43 yükselişle 8,34 TL seviyelerinde.

ALFAS: %5,44 değer kazanarak 43,04 TL’ye çıktı.

ENJSA: %4,67’lik primle 112,10 TL bandında seyrediyor.

ZOREN: %5,03 yükseliş kaydederek 3,55 TL’den alıcı buluyor.

BIGEN: %3,85 artışla 10,25 TL seviyesinden işlem görüyor.

