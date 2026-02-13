Günün ilk saatlerinde (07:15 verileriyle) piyasalardaki işlem seviyeleri şu şekilde gerçekleşti:

Amerikan Doları: 43,7226 TL (Alış) | 43,7506 TL (Satış)

Euro: 51,8500 TL (Alış) | 51,9139 TL (Satış)

Euro/Dolar Paritesi: 1,1880 seviyelerinde dengeleniyor.

PİYASANIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Döviz kurlarındaki bu sakin bekleyişin arkasında, öğleden sonra ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları yatıyor. Uzmanlar, enflasyon verisinin doların küresel gücü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Ekonomistler, ABD borsalarındaki son düşüşlerin risk iştahını azalttığını, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde hafif baskı oluştursa da TL'nin şu aşamada kontrollü bir seyir izlediğini ifade ediyor.

YATIRIMCI NE BEKLİYOR?

Finansal kararlarını döviz kurlarındaki değişime göre yönlendiren iş dünyası ve vatandaşlar için parite etkisi de oldukça kritik. Euro/TL tarafındaki 51,90 bandı korunurken, doların 43,75 seviyesindeki direnci takip ediliyor. Veri akışıyla birlikte kurlarda oynaklığın artabileceği uyarısı yapılıyor.