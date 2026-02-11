Dolar ve Euro kurundaki dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "Bugün dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel döviz kurları merak konusu oldu. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Dolar ve euro güne nasıl başladı? (11 Şubat 2026 güncel döviz fiyatları) 1

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro güne nasıl başladı? (11 Şubat 2026 güncel döviz fiyatları) 2

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:40 itibarıyla 43,6198 (alış) 43,6432 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,9663 TL (alış) 52,0161 (satış) seviyelerinde seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 43,64 43,65 % 0.04 11:17
Euro 52,03 52,04 % 0.21 11:17
İngiliz Sterlini 59,70 59,71 % 0.24 11:17
Avustralya Doları 30,99 31,01 % 0.46 11:17
İsviçre Frangı 57,00 57,05 % 0.39 11:17
Rus Rublesi 0,56 0,57 % -0.03 11:13
Çin Yuanı 6,32 6,32 % 0.1 11:17
İsveç Kronu 4,92 4,92 % 0.28 11:17
Tüm Döviz Fiyatları
enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERKüresel piyasalarda gözler kritik ABD verisindeKüresel piyasalarda gözler kritik ABD verisinde
PARTNERMSCI'den dikkat çeken Türkiye kararı! 5 şirket eklendi, 4 şirket çıkarıldıMSCI'den dikkat çeken Türkiye kararı! 5 şirket eklendi, 4 şirket çıkarıldı