ABD Başkanı Donald Trump, North Carolina eyaletindeki Fort Bragg askeri üssüne gitmek üzere BEYAZ Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, Tahran yönetimiyle yürütülen müzakerelere işaret etti. Trump, “Eğer İran ile bir anlaşma sağlayamazsak, o gemiye ihtiyacımız olacak” dedi.

Henüz İran ile bir mutabakata varılamadığını vurgulayan Trump, bölgedeki askeri varlığın artırılabileceği sinyalini verdi. Halihazırda bölgede konuşlu bir uçak gemisi bulunduğunu hatırlatan Trump, "İkincisi de çok yakında yola çıkabilir. Eğer gerek duyarsak hazırda bekletiyoruz. Bahsettiğimiz şey büyük, çok büyük bir güç” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin akıbetine ilişkin de konuşan Trump, iyimser olduğunu ancak masadan sonuç çıkmaması durumunda sert tedbirlerin devreye gireceğini ima etti. Trump, "Bence görüşmeler başarılı olacak. Ancak eğer olmazsa, bu durum İran için oldukça kötü sonuçlar doğuracak” diye konuştu.

‘İRAN'DA REJİM DEĞİŞİMİ OLABİLECEK EN İYİ ŞEY’

Trump, günün ilerleyen saatlerinde hafta sonu tatili için Florida'ya hareket etmeden önce de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin ‘İran'da rejim değişikliği istiyor musunuz?’ sorusuna yanıt veren Trump, “Bence olabilecek en iyi şey bu olurdu” ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, rejim değişikliği yaşanması halinde İran'da yönetimi kimin devralmasını tercih edeceği yönündeki soruyu ise yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Olası bir ABD askeri müdahalesinden kurtulmak için İran'ın nasıl bir adım atması gerektiği sorulduğunda ise Trump, “Daha önce yapmaları gereken doğru bir anlaşmaya varmaları gerekir. O zaman bunu yapmayız ama biliyorsunuz, tarihsel olarak bunu yapmadılar” dedi.

Tahran yönetimini eylemden çok söylem üretmekle eleştiren Trump, İran'ın çok fazla konuşup hiçbir şey yapmadığını öne sürdü. Trump, “47 yıldır durmaksızın konuşuyorlar. Bu arada, onlar konuşurken biz çok sayıda can kaybettik” açıklamasında bulundu.

Trump son olarak ABD'nin kırmızı çizgisini bir kez daha vurgulayarak, İran'ın herhangi bir nükleer zenginleştirme programı yürütmesine kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi.