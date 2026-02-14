Dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla 43,68 alış ve 43,74 satış seviyelerinden işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki parite hareketlerinden doğrudan etkilenen euro ise 51,86 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü efektif satış kurunu 43,62 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Uluslararası arenada ise doların diğer para birimleri karşısındaki gücü korunuyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ VERİLERDE

Piyasa uzmanları hem yerel hem de küresel enflasyon verilerinin döviz kurlarındaki "istikrarlı hareketliliği" tetiklediğini belirtiyor.

Özellikle ithalat ve ihracat dengeleri açısından kritik olan bu rakamlar, iş dünyası tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.

İşte 14 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde güncel döviz kuru fiyatları…

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!



DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,72 TL, satış fiyatı 43,73 TL seviyesinde.

• Euro (EUR): Alış fiyatı 51,92 TL, satış fiyatı 51,93 TL seviyesinde.