Halen 4 bin TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinin, yapılan yeni çalışma ile 5 bin TL’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu artışın bütçe üzerindeki toplam etkisinin 150 milyar TL’nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul’da yasalaşacak ve Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi kapsamı oldukça geniş tutuluyor. Ödemelerden şu kesimler yararlanabilecek:

SGK’dan emekli, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar,

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar,

Şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler,

Güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri.

DUL VE YETİMLER NE KADAR ALACAK?

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar, ikramiyeden hisse oranlarına göre faydalanacak:

Eşinden dolayı maaş alanlar (yüzde 75 hisse): 3.750 TL

Emekli olup veya çalışıp eşinden maaş alanlar (yüzde 50 hisse): 2.500 TL

Yetim maaşı alanlar (yüzde 25 hisse): 1.250 TL ödeme alacak.

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞİYOR: MART AYINA DİKKAT!

2026 yılı dini takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, ilk bayram ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

