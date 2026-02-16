Global piyasalardaki belirsizlikler ve dövizdeki yükseliş eğilimi, pompa fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt satış fiyatları:

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un her iki yakasında fiyatlar lojistik maliyetlere göre küçük farklılıklar gösteriyor:

Avrupa Yakası: Benzin 57.03 TL, Motorin 57.76 TL, LPG 30.29 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 56.86 TL, Motorin 57.58 TL, LPG 29.69 TL.

ANKARA’DA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara’da akaryakıt fiyatları İstanbul’a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor:

Benzin litre fiyatı: 57.96 TL

Motorin litre fiyatı: 58.87 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR’DE AKARYAKIT FİYATLARI

Ege’nin incisi İzmir’de ise rakamlar şu şekilde yansıdı:

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 59.15 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL