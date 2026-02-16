Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt tabelalarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri haftanın ilk gününde "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt ararken, üç büyük ilde fiyatlar netleşti.
Global piyasalardaki belirsizlikler ve dövizdeki yükseliş eğilimi, pompa fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt satış fiyatları:
İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'un her iki yakasında fiyatlar lojistik maliyetlere göre küçük farklılıklar gösteriyor:
Avrupa Yakası: Benzin 57.03 TL, Motorin 57.76 TL, LPG 30.29 TL.
Anadolu Yakası: Benzin 56.86 TL, Motorin 57.58 TL, LPG 29.69 TL.
ANKARA’DA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara’da akaryakıt fiyatları İstanbul’a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor:
Benzin litre fiyatı: 57.96 TL
Motorin litre fiyatı: 58.87 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İZMİR’DE AKARYAKIT FİYATLARI
Ege’nin incisi İzmir’de ise rakamlar şu şekilde yansıdı:
Benzin litre fiyatı: 58.24 TL
Motorin litre fiyatı: 59.15 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL