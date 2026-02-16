Yeni sistemde en kritik nokta, limit hesaplamasının tek bir kart üzerinden değil, bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplamı üzerinden yapılacak olmasıdır. Düzenlemenin detayları ise şöyle:

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için herhangi bir indirim yapılmayacak ve mevcut limitler korunacak.

Farklı bankalardaki toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan müşteriler, istisna kapsamı dışında kalacak. Örneğin, toplamda 600 bin TL limiti olan bir kullanıcının limiti, harcama alışkanlıklarına göre indirilebilecek.

Kullanılmayan limitler üzerinden kademeli kesintiler yapılacak. 600 bin TL limiti olup yıl içinde 400 bin TL harcayan birinin boşta kalan 200 bin liralık limitinin yarısı silinerek yeni limiti 500 bin TL’ye çekilecek. 750 bin TL üzerindeki limitlerde ise çok daha sıkı bir oranlama mekanizması devreye girecek.

YENİ BAŞVURULARDA "GELİR" ŞARTI SERTLEŞİYOR

2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı sahibi olacaklar için daha net ve katı kurallar uygulanacak:

İlk Yıl: Limit, müşterinin aylık net gelirinin en fazla iki katı olabilecek.

İkinci Yıl: Ödeme performansına göre bu sınır gelirin en fazla dört katına çıkarılabilecek.

Limit Artışları: 400 bin liranın üzerindeki artış taleplerinde artık resmi gelir belgesi sunulması zorunlu hale getirildi.

SÜREÇ 3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

BDDK, bankaların teknik ve operasyonel altyapı çalışmalarını en geç üç ay içinde tamamlamasını bekliyor. Bu süreçte bankalar müşterilerinden dijital kanallar aracılığıyla gelir teyidi isteyecek. Ancak eğitim ve sağlık harcamaları gibi temel giderlerin toplam limit hesaplamasından düşülmemesi için özel bir altyapı kurulacak.

HEDEF, 2027 yılı başına kadar tüm kredi kartı limitlerinin vatandaşların resmi gelir belgeleriyle tam uyumlu hale getirilmesini sağlamak.

Kaynak: Milliyet Gazetesi