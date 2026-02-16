Altın piyasasında en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 7 milyon 330 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 7 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 565 milyon 143 bin 215,38 lira, işlem miktarı ise 352,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 626 bin 238,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.