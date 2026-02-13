Brent petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt tabelalarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri haftanın son işlem gününde "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG güncel fiyatı nedir?" sorularına yanıt arıyor.
İstanbul'un iki yakasında fiyatlar lojistik maliyetlere bağlı olarak küçük farklılıklar gösteriyor.
Avrupa Yakası:
Benzin: 57,03 TL
Motorin: 57,76 TL
LPG: 30,29 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 56,86 TL
Motorin: 57,58 TL
LPG: 29,69 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Başkentte akaryakıt fiyatları, İstanbul'a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor.
Benzin: 57,96 TL
Motorin: 58,87 TL
LPG: 30,17 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Ege'nin incisi İzmir'de motorin fiyatlarının 59 TL sınırını aştığı gözlemleniyor.
Benzin: 58,24 TL
Motorin: 59,15 TL
LPG: 30,09 TL
FİYATLARDAKİ HAREKETLİLİĞİN SEBEBİ NE?
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yanı sıra, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir ve güncellenen ÖTV oranları pompa fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Uzmanlar, Brent petroldeki 85-90 dolar bandındaki seyrin korunması durumunda fiyatlarda kısa vadede büyük bir indirim beklenmediğini ifade ediyor.
