İstanbul'un iki yakasında fiyatlar lojistik maliyetlere bağlı olarak küçük farklılıklar gösteriyor.

Avrupa Yakası:

Benzin: 57,03 TL

Motorin: 57,76 TL

LPG: 30,29 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 56,86 TL

Motorin: 57,58 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Başkentte akaryakıt fiyatları, İstanbul'a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor.

Benzin: 57,96 TL

Motorin: 58,87 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Ege'nin incisi İzmir'de motorin fiyatlarının 59 TL sınırını aştığı gözlemleniyor.

Benzin: 58,24 TL

Motorin: 59,15 TL

LPG: 30,09 TL

FİYATLARDAKİ HAREKETLİLİĞİN SEBEBİ NE?

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yanı sıra, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir ve güncellenen ÖTV oranları pompa fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Uzmanlar, Brent petroldeki 85-90 dolar bandındaki seyrin korunması durumunda fiyatlarda kısa vadede büyük bir indirim beklenmediğini ifade ediyor.

