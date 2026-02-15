İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İstanbul Halk Ekmek (İHE) için 2026 yılı Ramazan pidesi fiyatı açıklandı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ramazan ayında satışa sunulacak pidelerin fiyatının vatandaşların alım gücü göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade etti.

350 GRAM RAMAZAN PİDESİ 22,5 TL

Açıklamaya göre, Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak 350 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 22,5 TL olarak belirlendi.

Ramazan boyunca İstanbul genelindeki Halk Ekmek büfeleri ve satış noktalarında 22,5 TL'den satış yapılacak. Yetkililer, belirlenen fiyatın piyasa fiyatlarının yaklaşık yarısı seviyesinde olduğunu belirterek, bu uygulamayla vatandaşların sofralarına daha uygun fiyatla pide ulaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.