Türkiye’nin sosyal yardım sisteminde devrim niteliği taşıyan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), yani kamuoyundaki adıyla "Vatandaşlık Maaşı" için geri sayım bitti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu takvime göre, 2026 yılı itibarıyla pilot uygulamalar başlıyor. Peki, bu maaş tam olarak nedir ve cebinize ne kadar yansıyacak? İşte tüm merak edilenler:

VATANDAŞLIK MAAŞI (GETAD) NEDİR?

Bu sistem, klasik bir yardım modelinden farklı olarak "tamamlayıcı" bir rol üstleniyor. Devlet, her hane için bir "eşik gelir" belirleyecek. Eğer hanenizin toplam geliri bu eşiğin altında kalıyorsa, aradaki fark devlet tarafından her ay düzenli olarak kapatılacak.

Örnek: Devletin belirlediği eşik gelir 20.000 TL ise ve hanenizin geliri 16.000 TL'de kalıyorsa, devlet size her ay 4.000 TL "Vatandaşlık Maaşı" ödeyecek.

KİMLER ALABİLECEK? (BAŞVURU ŞARTLARI)

**Sistem bireysel değil, hane bazlı işleyecek. Başlıca kriterler şunlar:

Gelir Şartı: Hane içinde kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin 1/3’ünden az olması veya toplam hane gelirinin belirlenen eşiğin altında kalması.

Öncelikli Gruplar: Hiç çalışanı olmayan haneler, engelli veya yaşlı bireyi bulunan aileler, düşük gelirli geniş aileler ve tek ebeveynli haneler.

Vatandaşlık Şartı: Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek.

İstihdam Bağlantısı: Maaş alırken iş bulanlara rehberlik edilecek; amaç insanları tembelliğe itmek değil, yoksulluktan kurtarmak.

MAAŞ TUTARI NE KADAR OLACAK?

Sabit bir rakam bulunmuyor. Ödeme miktarı, hanenin ihtiyacına ve gelir açığına göre kişiye özel hesaplanacak. Ancak sosyal yardım uzmanlarının öngörülerine göre destek kalemleri şunları kapsayacak:

Nakit Gelir Desteği (Eşik gelire tamamlamak için)

Kira Yardımı (Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için)

Isınma ve Gıda Desteği (Bölgesel ihtiyaçlara göre eklemeler yapılacak)

NE ZAMAN VE NEREDEN BAŞVURULACAK?

Takvim: 2026 yılında seçilecek pilot illerde (7 bölgeden temsilci iller) başlayacak. 2027’de ise tüm Türkiye’ye yayılacak.

Başvuru Kanalı: Uygulama başladığında başvurular e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılabilecek.

Şimdi Ne Yapmalı?

Şu an için resmi başvurular henüz açılmadı. Ancak e-Devlet üzerinden sosyal yardım bilgilerinizin ve hane halkı beyanınızın güncel olduğundan emin olmanız, sistem devreye girdiğinde süreci hızlandıracaktır.