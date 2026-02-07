Haftanın en çarpıcı gelişmesi kıymetli madenler cephesinde yaşandı. Altın ve gümüşe dayalı fonlar, küresel piyasalardaki geri çekilmenin etkisiyle haftanın en çok kaybedeni oldu:

• Yatırım Fonlarında: Kıymetli Maden Fonları yüzde 8,57 değer kaybetti.

• BES Fonlarında: Kıymetli Madenler kategorisi yüzde 8,79 ile en çok gerileyen grup oldu.

Buna karşın, riskten kaçanların sığınağı olan Para Piyasası Fonları yüzde 0,65 yükselişle yatırım fonları arasında haftayı pozitif kapatan nadir gruplardan biri oldu.

HAFTANIN ŞAMPİYONLARI VE KAYBEDENLERİ

Fon bazlı performanslarda uçurumun derinleştiği görüldü. İşte haftanın "en"leri:



Yatırım Fonları Dünyasında:

• Zirve: Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon, yüzde 45,23 gibi devasa bir yükselişle haftanın şampiyonu oldu.

• Dip: Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon, yüzde 53,92 düşüşle yatırımcısını üzdü.

Emeklilik (BES) Fonları Dünyasında:



• Zirve: Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,67 artışla listenin başına yerleşti.

• Dip: Gümüş fiyatlarındaki volatiliteden etkilenen Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gümüş Fon Sepeti, yüzde 29,31 azalışla haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu oldu.

PAZARIN ÖZETİ: GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI

Piyasa analistleri, kıymetli madenlerdeki bu sert düşüşün ardından yatırımcıların daha stabil getiri sunan para piyasası fonlarına ve sektörel odaklı hisse senedi fonlarına yöneldiğini belirtiyor.

Özellikle BES tarafında "Yaşam Döngüsü" fonlarının sunduğu dengeli performans, dalgalı piyasada yatırımcıyı korumaya devam etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.