Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 42 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek halka arz kapsamında pay başına 22 lira sabit fiyatla talep toplanacak.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 141 milyon liradan 170 milyon liraya yükseltilecek. Bu kapsamda artırılacak 29 milyon lira nominal değerli pay ile ortaklara ait 9 milyon lira nominal değerli pay olmak üzere toplam 38 milyon lira nominal değerli pay satışa sunulacak.

Toplam büyüklüğünün 836 milyon lira olması beklenen halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 22,35 olacak.

Halka arzda payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Katılım endeksine uygun olan Empa Elektronik paylarının Borsa İstanbul ana pazarda işlem görmesi planlanıyor.

AR-GE İŞ MODELİNİN KALBİNDE YER ALIYOR

Empa Elektronik Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sarpel, AA muhabirine, 37 yıllık şirketin teknoloji tedarikiyle mühendislik ve AR-GE'yi entegre eden iş modelini, halka arz kararının arkasındaki stratejiyi ve büyüme hedeflerini değerlendirdi.

Sarpel, Empa Elektronik'in yalnızca elektronik bileşen tedarik eden bir firma olmadığını, aynı zamanda müşterinin rekabetçi ve en ileri teknolojiyi kullanabilmesi için gerekli mühendislik ve AR-GE desteğini de sunduğunu söyledi.

Şirket bünyesinde geçen yıl kurulan AR-GE merkezinde küresel teknoloji trendlerini ve müşteri geri bildirimlerini izlediklerini, yazılım, donanım, elektromekanik ve siber güvenlik alanlarında prototipler geliştirdiklerini anlatan Sarpel, söz konusu AR-GE süreçlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Projelerine uyacak en doğru çözümü orada müşterilerimizle birlikte geliştiriyoruz. Bu sayede biz buna proje bazlı talep yaratma diyoruz. Müşterinin aklından belki de sadece bir tane malzememizi almak geçerken biz o projeyi doğru tanımlayarak, daha rekabetçi hale getirerek ve beraberinde mühendislik desteği vererek, birtakım prototipleri göstererek aslında çok daha fazla malzeme grubuyla çalışmalarını sağlıyoruz. Bu da BIZIM ciromuza katkıda bulunuyor. Katma değerli bir şekilde işimizi büyütüyor."

Sarpel, Empa Elektronik'in uzay, havacılık ve savunma alanlarına ağırlık verdiğini belirterek, şirket cirosunun yaklaşık üçte ikisinin bu alanlardan elde edildiğini söyledi.

Savunma sanayisinde özellikle aviyonik sistemlere odaklandıklarını anlatan Sarpel, bu alanda verdikleri hizmetleri şöyle anlattı:

"Bunların içerisinde gurur projelerimiz var. İşte bir milli muharip uçağımız KAAN var, HÜRKUŞ, HÜRJET gibi milli eğitim ve keşif uçaklarımız var. Bunların içerisinde yüksek teknoloji gerektiren, uçağın adeta beyni olarak düşünebileceğimiz aviyonik sistemler bulunuyor. Uçak içinde çok sayıda işlemci, sensör ve bu sistemler arasında haberleşmeyi sağlayan altyapılar yer alıyor. Bunlar arasındaki haberleşmenin sağlanabilmesi için gerekli altyapılar ve elektromekanik parçalar bulunuyor. Bu sistemler yüksek ya da düşük sıcaklıkta, yüksek ya da alçak basınç altında son derece hassasiyet gerektiren elektromekanik parçalar, elektronik bileşenler ve yarı iletkenler. Tüm bunların tedariği ve ihtiyaç duyulan noktada bunlara ilişkin tüm mühendislik ve AR-GE desteğinin sağlanması bizim hizmet alanlarımız içinde yer alıyor."

Sarpel, şirketin faaliyet alanlarında e-mobilitenin de önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, bu başlık altında elektrikli araç elektroniği, şarj istasyonları, yenilenebilir enerji ve enerji depolama çözümlerinin yanı sıra endüstriyel elektronik, güç elektroniği, tüketici elektroniği, BEYAZ eşya, küçük ev aletleri, akıllı ev ve şehir uygulamaları ile LED aydınlatma sistemlerine yönelik teknoloji tedariki ve mühendislik hizmetleri sunulduğunu ifade etti.

EMPA YEREL BİR OYUNCU OLMAKTAN ÇIKIP GLOBAL BİR OYUNCU OLMAYI HEDEFLİYOR

Halka arz kararının arkasındaki motivasyonu anlatan Sarpel, şunları kaydetti:

"Aslında bahsettiğim gibi Empa Elektronik 37 yıllık bir firma. Bu 37 yıl boyunca büyük bir hassasiyetle kurguladığımız kurumsallaşma ve şeffaf yönetim yapısını daha da sağlamlaştırmak ve bunun herkes tarafından bilinir hale gelmesini sağlamak ana amacımız. Çünkü dünya çapında son derece saygın iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Halka açık bir şirket olarak doğru kurumsal ve şeffaf yönetimle bir araya geldiğimizde tanınırlığımızın çok daha yüksek bir seviyeye çıkacağına inanıyoruz. Dolayısıyla en önemli motivasyonumuz bu."

Sarpel, "Empa 2.0" olarak tanımladığı sürdürülebilir büyüme sürecinde şirket vizyonunun "işletme sermayesinin güçlendirilmesi" ve "yerel bir oyuncu olmaktan çıkıp global bir oyuncu olmak" temel bileşenlerinden oluştuğunu dile getirdi.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanımına ilişkin bilgi veren Sarpel, fonun yüzde 40'ının yeni teknolojilere ve AR-GE yatırımlarına ayırılacağını, yüzde 15'inin yurt dışı yapılanmaya, yüzde 30'unun ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılacağını aktardı.

Sarpel, toplamda yüzde 85'lik kısmın doğrudan şirketin büyümesine yönelik kullanılacağını belirterek, kalan yüzde 15'in ise finansal yapının güçlendirilmesi için harcanacağını kaydetti.

Şirketin finansal performansına da değinen Sarpel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025, 2024'e göre daha iyi geçti. Ciromuzu artırmayı başardık. Bununla birlikte brüt karlılığımızı da bir miktar yükselttik. Bu iki göstergenin aynı anda artması her zaman kolay değildir. 2023'e kıyaslandığında ciroda sınırlı bir düşüş var. Bunun nedeni, yoğun olarak faaliyet gösterdiğimiz yarı iletken piyasasında pandemi döneminde oluşan birikmiş siparişlerdir. 2020 ve 2021'de tedarik edilemeyen parçalar 2022 ve 2023'te büyük ölçüde tedarik edildi ve bu durum sektörde geçici bir yükselişe yol açtı. 2024'te bu süreç dengelendi, 2025'te de dengeli bir şekilde devam ediyor."

Sarpel, 2025'te şirketin yatırımlarını ciddi şekilde artırdığını vurgulayarak, "Biz bir üretim şirketi olmadığımız için üretime yönelik bir yatırımımız yok. Bizim tüm yatırımımız insana ve teknolojiye. Bu nedenle AR-GE yatırımlarıyla bu yapıyı sürekli olarak güçlendiriyoruz." dedi.