Peker GYO (PEKGY) payları, bugün (10 Şubat 2026) seans kapanışına dakikalar kala sergilediği performansla borsanın en çok konuşulan hisselerinden biri oldu. Saat 17:30 itibarıyla kesinleşen veriler ışığında, işte PEKGY tavanının perde arkası:

PEKGY Kapanış Raporu: 18 Milyon Lotla Kilitlendi!

Güne sakin başlayan Peker GYO payları, öğleden sonra gelen yoğun kurumsal alımlarla 11,11 TL tavan fiyatına ulaştı. Kapanış saati olan 17:30 itibarıyla tahtadaki görünüm alıcıların hakimiyetini tescilledi.

Teknik Dönüş: "Ayı Tuzağı"ndan Çıkış

Hisse, teknik grafikte yaklaşık bir aydır devam eden düşen kanalın alt bandını test ettikten sonra 10,35 TL seviyesinden sert bir dönüş yaptı.

Trend Kırılımı: Grafik, düşen regresyon kanalının orta ve üst bandının hacimli geçildiğini gösteriyor.

PEKGY Teknik Grafiği - 10 Şubat 2025



Destek Onayı: 10,24 - 10,35 TL bölgesindeki maliyetlenmelerin üzerine çıkılması, teknik analistler tarafından "güçlü dönüş sinyali" olarak nitelendiriliyor.

AKD Şampiyonu: Tera Yatırım Dominasyonu

Günün en dikkat çekici verisi Aracı Kurum Dağılımı'nda (AKD) görüldü.

Dev Alım: Tera Yatırım, toplam alımların %49,69'unu tek başına gerçekleştirerek yaklaşık 21,9 milyon lot net alım yaptı.

Para Girişi: Hisseye gün boyu giren net para miktarı 163.121.045 TL olarak kaydedildi. Bu giriş, hissenin piyasa değerine oranla oldukça yüksek bir ivmeye işaret ediyor.

Diğer Alıcılar: Tera'yı; Vakıf (%14), BofA (%13,06) ve Yatırım Finansman takip etti.

Tavanda Bekleyen Lot: 18.3 Milyon!

17:30 itibarıyla derinlik tablosunda;

11,11 TL tavan fiyatında eşleşmeyi bekleyen tam 18.328.640 lot alıcı emri bulunuyor.

Bu devasa bekleyen lot miktarı, yarın sabah seansı için "gapli açılış" (boşluklu yukarı yönlü açılış) beklentisini güçlendiriyor.

Tera Yatırım'ın bugün alım tarafında LIDER olması, şirketin yakın zamanda duyurduğu 7,5 milyar TL'lik Kira Sertifikası (Sukuk) süreciyle ilgili kurumsal bir hazırlık veya ilgi olarak yorumlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.