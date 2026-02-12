Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını 11 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladı. Şirket, hem çeyreklik hem de yıllık bazda güçlü bir kârlılık performansı ortaya koyarken, net kâr rakamı aracı kurum beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

YILLIK KÂR 22 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

Koç Holding, 2025 yılının tamamında 22 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Şirket 2024 yılında 1 milyar 709 milyon TL kâr elde etmişti.

2025’in son çeyreğinde açıklanan net kâr ise 7 milyar 23 milyon TL oldu.

Toplam satış gelirleri 2024 yılında 3 trilyon 33 milyar TL seviyesindeyken, 2025 yılında 2 trilyon 757 milyar TL'ye düştü. Bu tablo hasılatta yaklaşık yüzde 9'luk bir daralmaya işaret etti.

OPERASYONEL KÂRLILIKTA ARTIŞ

Satış gelirlerindeki gerilemeye rağmen operasyonel tarafta güçlenme dikkat çekti. Esas faaliyet kârı 114 milyar TL'den 117 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK 178 milyar TL'den 212 milyar TL'ye çıktı.

2025 yıl sonu itibarıyla toplam varlıklar 5 trilyon 317 milyar TL seviyesine ulaştı.

Toplam borçlar 4 trilyon 225 milyar TL olurken, özkaynaklar 677 milyar TL olarak kaydedildi. Özkaynaklarda çeyreklik bazda sınırlı bir artış gerçekleşti.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Matriks Haber tarafından 6 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen bilanço anketinde çeyreklik ortalama net kâr beklentisi 4 milyar 734 milyon TL, medyan beklenti ise 4 milyar 455 milyon TL seviyesindeydi.

Şirketin açıkladığı 7 milyar 23 milyon TL net kâr, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

PİYASA ÇARPANLARI

Koç Holding’in F/K oranı 22,93, PD/DD oranı ise 0,78 seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri 526,50 milyar TL olarak hesaplanıyor.