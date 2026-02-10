Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 2025 yılı dördüncü çeyrek ve 12 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirketin yılın son çeyreğinde ortaya koyduğu güçlü kârlılık performansı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek olumlu bir görünüm sundu.

4. ÇEYREKTE GÜÇLÜ KÂR PERFORMANSI

Tofaş, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 5 milyar 295 milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirketin 2025 yılı 12 aylık toplam net kârı 8 milyar 353 milyon TL seviyesine ulaştı. Tofaş, 2024 yılının aynı döneminde 6 milyar 834 milyon TL net kâr açıklamıştı. Buna göre şirketin yıllık bazda net kârı yüzde 22 artış gösterdi.

HASILATTA YÜZDE 103'LÜK ARTIŞ

2025 yılı finansallarında Tofaş'ın satış gelirlerindeki güçlü artış öne çıktı. Şirketin 12 aylık hasılatı, bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 319 milyar 413 milyon TL'ye yükseldi. Aynı dönemde esas faaliyet kârı 3 milyar 605 milyon TL, FAVÖK ise 9 milyar 997 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bilanço tarafında ise toplam varlıklar 173 milyar 524 milyon TL'ye ulaşırken, özkaynaklar yıl sonunda 60 milyar 31 milyon TL oldu.

BEKLENTİLERİN BELİRGİN ŞEKİLDE ÜZERİNDE

Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen bilanço anketine göre, TOFAŞ için 2025 yılı 4. çeyrek net kâr beklentisi ortalama 2 milyar 790 milyon TL, medyan beklenti ise 2 milyar 886 milyon TL olarak hesaplandı. Ankete 14 aracı kurum katıldı.

Tofaş’ın açıkladığı 5 milyar 295 milyon TL'lik çeyreklik net kâr, hem ortalama hem de medyan beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.