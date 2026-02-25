Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından Akbank, 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım kararını açıkladı. Banka, yıl sonu net kârından ortaklarına nakit temettü dağıtacak.

Yapılan açıklamaya göre, yatırımcılara hisse başına net 1,87 TL temettü ödenecek. Toplamda ise 11 milyar 450 milyon TL brüt temettü dağıtımı gerçekleştirilecek.

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Temettü ödemeleri 26 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Hak sahiplerinin hesaplarına nakit tutarların 30 Mart 2026 tarihinde geçmesi bekleniyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEMETTÜ DÖNEMİ

Son dönemde güçlü bilanço açıklayan bankaların temettü adımları yatırımcıların odağında yer alıyor. Akbank’ın açıkladığı bu nakit temettü kararı da özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici bulunuyor.

Temettü verimi ve dağıtım oranına ilişkin detayların genel kurul süreci sonrası netleşmesi bekleniyor.

(Yatırım tavsiyesi değildir.)