Agesa Hayat ve Emeklilik, 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin önemli bir karar açıkladı. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yatırımcılara pay başına 6,94 TL brüt, 5,90 TL net nakit temettü ödenmesi planlanıyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu temettü teklifinin genel kurulda ortakların onayına sunulacağı belirtildi. Onayın ardından temettü dağıtımına ilişkin kesin ödeme tarihleri ve takvimin netleşerek yatırımcılarla paylaşılması bekleniyor.

Agesa’nın açıkladığı temettü kararı, şirketin sürdürülebilir kârlılık yapısını yatırımcısına nakit olarak yansıtma politikasını sürdürdüğünü ortaya koydu. Son dönemde güçlü finansal sonuçlar açıklayan şirketin bu kararı, özellikle düzenli temettü geliri arayan yatırımcıların radarına girdi.

Dağıtılması planlanan 6,94 TL brüt temettünün net karşılığı 5,90 TL olacak. Böylece Agesa hissesi taşıyan yatırımcılar, genel kurul onayı sonrası belirlenen tarihte nakit temettü ödemesini hesaplarında görecek.

Borsa İstanbul’da temettü sezonunun hız kazandığı dönemde Agesa’nın açıkladığı bu karar, sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe temettü verimi açısından öne çıkan gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Şirketin kesin temettü ödeme takvimi ise yapılacak genel kurulun ardından netlik kazanacak.