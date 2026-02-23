Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı son raporda hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti ve bazı hisselerde güçlü yükseliş potansiyeline işaret etti. Raporda bankalar arasında ciddi ayrışma yaşanabileceği vurgulandı.

İş Bankası için tavsiye yükseldi

Goldman Sachs, İş Bankası (ISCTR) için tavsiyesini “Nötr”ten “Al” seviyesine yükseltti.

Eski hedef fiyat: 15,2 TL

Yeni hedef fiyat: 21 TL

Bu revizyonla birlikte hissede güçlü yükseliş alanı oluşabileceği belirtildi.

Akbank ve Yapı Kredi için “Al” devam

Raporda Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi (YKBNK) için olumlu görünüm korundu.

Akbank:



Eski hedef fiyat: 95 TL

Yeni hedef fiyat: 105 TL

Tavsiye: Al

Yapı Kredi:



Eski hedef fiyat: 46 TL

Yeni hedef fiyat: 53 TL

Tavsiye: Al

Goldman’a göre bu iki hissede kârlılık ve değerleme tarafı güçlü kalmaya devam ediyor.

Garanti için hedef yükseldi ama temkinli

Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyat yukarı çekilse de tavsiye değişmedi.

Eski hedef fiyat: 150 TL

Yeni hedef fiyat: 173 TL

Tavsiye: Nötr

Bu durum, hissede potansiyel görülse de diğer bankalara göre sınırlı alan bırakıldığı şeklinde yorumlandı.

%40’a yakın potansiyel vurgusu

Goldman Sachs raporunda bazı Türk banka hisselerinde mevcut fiyatlara göre %30-40 bandına varan yükseliş potansiyeli olduğuna dikkat çekildi.

Ancak raporda tüm bankaların aynı performansı göstermeyebileceği, hisse bazlı ayrışmanın süreceği özellikle vurgulandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ADGYONSE 0 10.000.478.750,00 % 0 18:10 THYAO 320.25 5.557.712.173,00 % -0.08 10:51 ASELS 312.5 2.987.542.548,75 % -0.24 10:51 AKBNK 90.05 2.959.311.377,75 % 1.92 10:50 ISCTR 17.03 2.770.227.422,06 % 1.25 10:51 Tüm Hisseler

Yabancı kurumların Türk bankalarına yönelik artan olumlu raporları, Borsa İstanbul’da bankacılık hisselerini yeniden yatırımcıların radarına sokmuş durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kurum raporlarından derlenmiştir. Yatırım kararlarınızı kendi risk profilinize göre veriniz.