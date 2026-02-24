Merko Gıda, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin önemli bir adım attı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut 1 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar TL’ye yükseltildi. SPK’dan onay alan bu değişiklikle birlikte yatırımcıların aklındaki en büyük soru ise: Bedelli mi gelecek, bedelsiz mi?

Şirket yönetim kurulunun 18 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda yapılan başvuru, 20 Şubat 2026 tarihinde SPK tarafından onaylandı. Böylece Merko’nun kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye çıkarılırken, yeni tavanın geçerlilik süresi 2030 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Bedelsiz için hazırlık mı?

Kayıtlı sermaye tavanı artışı tek başına sermaye artırımı anlamına gelmiyor. Ancak borsada bu tür hamleler genellikle ileride yapılabilecek bedelsiz veya bedelli sermaye artırımlarının ön hazırlığı olarak yorumlanıyor.

Özellikle yüksek iç kaynaklara sahip şirketlerin, sermaye tavanını artırdıktan sonra bedelsiz sermaye artırımına gitmesi Borsa İstanbul’da sık görülen bir süreç. Bu nedenle yatırımcı cephesinde Merko’nun ilerleyen dönemde bedelsiz adımı atabileceği beklentisi de oluşmuş durumda.

Bedelli ihtimali de masada

Öte yandan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, şirketin ihtiyaç duyması halinde bedelli sermaye artırımı yapabilmesi için de alan açıyor. Şirketin yatırım, finansman veya borç yapılandırma planlarına bağlı olarak bedelli seçeneği de gündeme gelebilir.

Kesin karar için yeni KAP açıklaması bekleniyor

Şu aşamada Merko tarafından açıklanan işlem yalnızca kayıtlı sermaye tavanının artırılması oldu.

Bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılabilmesi için şirketin ayrıca yeni bir yönetim kurulu kararı alarak bunu KAP üzerinden duyurması gerekiyor.

Bu nedenle yatırımcılar, Merko’dan gelecek olası bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı kararına ilişkin yeni açıklamaları yakından takip ediyor.