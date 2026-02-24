Halka arz fiyatı 14,70 TL olarak belirlenen BESTE, borsadaki 10 günlük yolculuğunda her sabahı tavan fiyatla selamladı.

Bugün itibarıyla 38,060 TL seviyesine ulaşan hisse, kısa sürede yatırımcısına yaklaşık yüzde 159 oranında prim yaptırarak enerji sektöründe dikkatleri üzerine çekti.

TAVANDA ALICI İŞTAHI KABARIK

Hissenin 10. işlem gününde paylaşılan Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verileri, tavanda bekleyen alım talebinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

Açılış seansında net alıcılar tarafında ilk 5 kurumun toplam içindeki payı yüzde 95,37 gibi oldukça yüksek bir orana ulaştı.

COLENDİ MENKUL ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Alım tarafının lideri dün olduğu gibi bugün de Colendi Menkul Değerler oldu. Colendi Menkul Değerler 367.611 lot ile sırada beklerken, onu Deniz ve Meksa Yatırım takip etti.

İlk 5 kurumun toplamda 914.848 lotluk işlem hacmi ve 38,060 TL ortalama maliyetle pozisyon alması, hissedeki yükseliş beklentisinin kurumsal tarafta da devam ettiğine işaret ediyor.

İlk 5 kurumun gerçekleştirdiği net alım miktarı 852.576 lot olarak kaydedildi.

Hissenin tavan fiyatındaki bu güçlü alıcı kitlesi, serinin devam EDIP etmeyeceği konusunda yatırımcılar için en kritik gösterge olarak takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.