Wang, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yatırımcıların aylardır düşüşe kılıf aradığını belirtti. Jane Street gibi dev piyasa yapıcıların hamlelerinden kuantum bilişim risklerine, hatta yazılım hisselerindeki satış baskısına kadar birçok faktörün günah keçisi ilan edildiğini hatırlatan Wang, bu durumun yanıltıcı olduğunu savundu. Ünlü isme göre bu faktörlerin çoğu gerçek bir neden-sonuç ilişkisinden ziyade, sadece basit birer korelasyon.

BİTCOİN BİR NAKİT AKIŞI ÜRETMİYOR

Bitcoin’in geleneksel finansal varlıklardan ayrıştığı noktaya dikkat çeken Wang, şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin, nakit akışı üreten bir varlık değil. Bu yüzden değeri klasik finansal modellerle ölçülemez. Fiyat hareketleri esas olarak teknik analiz ve yatırımcı psikolojisi ile şekilleniyor."

DÖRT YILLIK DÖNGÜ VE SÜRÜ PSİKOLOJİSİ

Teknik analizin temelinde "sürü psikolojisinin" yattığını vurgulayan Wang, piyasanın inanç sistemine dair çarpıcı bir örnek verdi. Dört yıllık döngü anlatısına inananların çoğunlukta olması nedeniyle, teknik trendler kırıldığında yatırımcıların topluca kar realizasyonu veya zarar kesme yoluna gittiğini belirtti. Bu durumun, düşüşü tetikleyen ana motor olduğunu ifade etti.

"KAPİTÜLASYONU BEKLEYİN"

Wang’e göre mevcut krizden çıkışın anahtarı dışsal bir müdahalede değil, piyasanın kendi iç dengesinde saklı. Yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunan Alliance kurucu ortağı, trendin tersine dönmesi için piyasa duyarlılığının "kapitülasyon" (tam teslimiyet) seviyesine ulaşması gerektiğini savundu. Wang, satış baskısının tamamen tükenmesiyle birlikte, herhangi bir dış katalizöre ihtiyaç duyulmadan piyasanın doğal olarak kendi dibini bulup yükseleceğini öngörüyor.

