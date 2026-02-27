Halka arzın ilk gününde %10 yükselişle 24,20 TL seviyesine ulaşan EMPAE payları, bugün de (27 Şubat 2026) tavan fiyata kilitlendi. Hisseler, dünkü kapanışına göre %10 değer kazanarak 26,62 TL seviyesinden işlem görüyor.

ARACI KURUM DAĞILIMI VE ALIM İŞTAHI

TSI 10.22 itibarıyla paylaşılan verilere göre, hissede alım iştahı oldukça yüksek seyrediyor. İlk 5 kurumun toplam net lot miktarı 32.799 olarak gerçekleşirken, alım tarafındaki liderlik iki kurum arasında paylaşıldı:

GEDIK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 18.554 net lot alımı ile toplam alımın %56,569’unu gerçekleştirdi.

Global Menkul Değerler A.Ş.: 14.245 net lot alımı ile %43,431’lik bir pay sahibi oldu.

Veriler, alıcı tarafında Gedik ve Global Menkul Değerler'in başı çektiğini ve her iki kurumun da 26,620 TL maliyetle alımlarını gerçekleştirdiğini gösteriyor.

YATIRIMCI TAVAN SERİSİNE ODAKLANDI

Halka arz piyasasındaki hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, Empa Elektronik'in tavan serisini kaç gün sürdüreceği yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Anlık verilere göre tavanda bekleyen alıcı miktarının güçlü olması, hisse üzerindeki olumlu beklentiyi destekliyor.

