Vatandaşların yüksek maliyetler nedeniyle araç yenileme taleplerini ertelemesi, distribütörleri harekete geçirdi.

Şubat ayı sonu itibarıyla geçerli olan yeni dönemde, banka kredisi yerine markaların kendi bünyesinde sunduğu yüzde 0 faiz seçenekleri ve devasa nakit indirimleri ön plana çıkıyor.

MARKA MARKA GÜNCEL KAMPANYA REHBERİ

Şubat ayının son fırsatlarında markaların sunduğu avantajlar şu şekilde şekillendi:

STRATEJİK TERCİH: KREDİ Mİ, NAKİT Mİ?

Bayilerde tüketicilere iki temel seçenek sunuluyor. Parasını yüksek faizli mevduat hesaplarında değerlendirenler için sıfır faizli kredi kullanmak finansal bir kaldıraç etkisi yaratırken; banka kredisine muhtaç kalmadan araç almak isteyenler için 150 bin TL'ye varan nakit indirimleri toplam maliyeti aşağı çekiyor.

SON GÜN 28 ŞUBAT

Şubat ayının kısalığı nedeniyle bu özel tekliflerin çoğu 28 Şubat mesai bitimine kadar geçerli olacak.

Uzmanlar, mart ayı itibarıyla döviz kurları ve enflasyona bağlı olarak liste fiyatlarında yeni bir güncelleme beklendiği konusunda uyarıyor.

Hatırlatma: Kampanyalar belirli model ve donanım paketleriyle sınırlı olup, bayiler peşin alımlarda liste fiyatı üzerinden ekstra indirimler uygulayabilmektedir.