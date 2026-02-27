Milyonlarca konut, işyeri ve arazi sahibini ilgilendiren kira geliri vergisinde 2025 takvim yılına ilişkin beyan süreci başlıyor. Beyannameler 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında verilecek. Tahakkuk eden verginin ilk taksiti damga vergisiyle birlikte 31 Mart 2026'ya, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2026'ya kadar ödenecek.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

2025 yılı için konut kira gelirinde 47 bin TL'lik istisna tutarını aşan mükellefler beyanname vermek zorunda olacak. Tevkifata tabi işyeri kira gelirinde brüt tutarı 330 bin TL'yi aşanlar ile kesinti ve istisnaya konu olmayan kira gelirleri toplamı 18 bin TL'yi geçenler de beyan kapsamında yer alacak. Ayrıca tutarına bakılmaksızın tevkifata ve istisnaya konu olmayan kira geliri elde edenler de beyanname vermekle yükümlü olacak.

47 BİN TL'LİK İSTİSNA NASIL UYGULANACAK?

İstisna uygulaması yalnızca konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için geçerli olacak. 47 bin TL'nin altında konut kira geliri elde edenler beyanname vermeyecek. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna toplam gelire bir kez uygulanacak. Hisseli mülkiyette ise her ortak ayrı ayrı istisnadan yararlanabilecek.

Ancak ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile toplam gelirleri 1 milyon 200 bin TL'yi aşanlar bu istisnadan yararlanamayacak. Süresinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen gelirler için de istisna hakkı kaybedilecek.

Mükellefler kira gelirlerinde gerçek gider veya götürü gider yöntemlerinden birini seçebilecek. Gerçek gider yönteminde Gelir Vergisi Kanunu'nun 74'üncü maddesinde sayılan giderler indirilebilecek. Götürü gider yönteminde ise istisna düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i gider olarak indirilecek. Götürü yöntemi tercih edenler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemeyecek.

KİRA ÖDEMELERİNDE BANKA ZORUNLULUĞU

Kira tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. aracılığıyla yapılması zorunlu olacak. Havale, EFT, çek ve kredi kartı gibi yöntemlerle yapılan ve dekontla belgelenen ödemeler geçerli sayılacak. Elden yapılan ve belgelendirilmeyen ödemeler için özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Kurallara uymayanlara işlem tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek, bir takvim yılında uygulanabilecek toplam ceza tutarı 35 milyon TL'yi geçemeyecek.

KİRA BEDELİ DÜŞÜK GÖSTERİLİRSE...

Kira bedelinin emsaline göre düşük gösterilmesi veya bedelsiz kullanım durumunda "emsal kira bedeli" esas alınacak. Bu tutar, yetkili makamlarca belirlenen kira bedeli ya da taşınmazın değerinin yüzde 10'u üzerinden hesaplanacak.

Beyan işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyan sistemi üzerinden yapılabilecek.