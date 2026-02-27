Hazırlıkları süren torba teklif kapsamında, halihazırda 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarının 5 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu düzenleme ile ikramiyelere bin lira, yani yüzde 25 oranında bir artış yapılması üzerinde duruluyor. Yaklaşık 17 milyon 783 bin emekliyi ilgilendiren bu artış için kapsamlı bir etki analizi de hazırlanacak.

BÜTÇEYE MALİYETİ 36 MİLYAR LİRA

Düzenlemenin ekonomik boyutuna ilişkin yapılan ilk değerlendirmelere göre, ikramiyelerin bin lira artırılmasının yıllık maliyeti netleşti. Hem Ramazan hem de Kurban bayramlarında verilecek toplam ikramiye artışının bütçeye maliyetinin yaklaşık 36 milyar lira olacağı öngörülüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS’E GELMESİ BEKLENİYOR

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve içerisinde bazı KDV istisnalarına dair maddelerin de yer alacağı belirtilen torba kanun teklifinin, önümüzdeki pazartesi ya da salı günü Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi