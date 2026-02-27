İşte yeni dönemde sürücüleri bekleyen kritik değişikliklerin özeti:

ÖNE ÇIKAN "AĞIR" TRAFİK CEZALARI

Yeni düzenlemede en çok dikkat çeken unsur, güvenliği doğrudan tehdit eden ihlallere verilen rekor cezalar oldu:

Ehliyetsiz Araç Kullanma: 200.000 TL (Ehliyetine el konulmuşken araç sürenler için).

Saldırgan Sürüş ve Israrlı Takip: 180.000 TL (Saldırı amaçlı araçtan inen veya takip edenler).

Dur İkazına Uymayıp Kaçma: 200.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma.

Sahte Plaka Kullanımı: 140.000 TL + "Resmi belgede sahtecilik"ten hapis istemi.

Alkollü Araç Kullanma: İlk seferde 25.000 TL, tekrarlarında 50.000 TL ile 150.000 TL arası.

Uyuşturucu Madde Etkisi: 150.000 TL + Ehliyet iptali.

KURAL İHLALLERİNDE "KADEMELİ" VE "TEKNOLOJİK" TAKİP

Kırmızı Işık: İhlal tekrarlandıkça ceza 5.000 TL'den başlayıp 80.000 TL'ye kadar çıkacak. 1 yıl içinde 6 kez ihlal yapanın ehliyeti tamamen iptal edilecek.

Hız Sınırı: Şehir içinde hız sınırını 66 km/s ve üzerinde aşanlara 30.000 TL ceza kesilecek ve ehliyetlerine 90 gün el konulacak.

Sosyal Medya Denetimi: Trafik kural ihlallerini öven veya özendiren görüntüleri paylaşanlara 25.000 TL ceza verilecek.

Cep Telefonu: Seyir halinde telefon kullananlara 5.000 TL (tekrarlarda 20.000 TL) ceza uygulanacak.

DONANIM VE TESCİL DÜZENLEMELERİ

Takograf ve Taksimetre: Takograf bulundurmayan kamyon/otobüslere 75.000 TL, taksimetresiz taksilere 46.000 TL ceza kesilecek.

Kış Lastiği ve Zincir: Kış lastiği kuralına uymayan işletene 6.000 TL, karlı yolda zincirsiz olup trafiği aksatanlara 24.000 TL ceza verilecek.

Tescil Süreleri: Araç satın alındıktan sonra 3 iş günü içinde tescil edilmek zorunda. Vefat durumunda mirasçılara tanınan süre ise 90 gün olarak belirlendi.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ VE GÜVENLİK EKİPMANLARI

Cankurtaran, itfaiye ve ambulansa yol vermeyenlere 46.000 TL ceza uygulanacak ve ehliyetlerine 30 gün el konulacak.

Emniyet kemeri takmayanlara 2.500 TL ceza kesilecek; ihlalin 1 yılda 4 kez tekrarlanması halinde ehliyet 30 gün geri alınacak.

Çocuk Güvenliği: 15 yaşından küçüklerin koruyucu ekipmansız (koltuk, kemer vb.) seyahatine izin veren sürücüye 5.000 TL ceza verilecek.

YASAL YÜRÜRLÜK VE DİĞER DETAYLAR

Düzenleme kapsamında yabancı plakalı araçlar cezalarını ödemeden ülkeden çıkış yapamayacak. Trafik zabıtaları, gerekli hallerde genel kolluk (polis/jandarma) gibi görevlendirilebilecek. Skuter ve motorsuz taşıt sürücülerinin hukuki sorumluluğuyla ilgili maddeler ise 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.