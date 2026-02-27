Rize'de kurulacak RMS-A doğal gaz tesisinin yapımı kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Fındıklı ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Aksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 205 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sevgül Kaba Kolyiğit tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERBelgelendirilmeyen ödemelere ceza uygulanacak: 3 gün sonra başlıyorBelgelendirilmeyen ödemelere ceza uygulanacak: 3 gün sonra başlıyor
PARTNEROtomobilde faizler sıfırlandı! Dev markalardan faizsiz kredi ve 150 bin TL indirim!Otomobilde faizler sıfırlandı! Dev markalardan faizsiz kredi ve 150 bin TL indirim!