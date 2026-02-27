Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Fındıklı ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Aksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 205 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.