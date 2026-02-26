Dof Robotik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla stratejik bir arsa alımını tamamladığını bildirdi.

Şirket, Nevşehir’in Avanos ilçesinde 1843,67 m² büyüklüğündeki arsayı 23.460.402 TL bedelle bünyesine kattı.

Arsa üzerinde konaklama tesisiyle entegre, yüksek teknolojiyle donatılmış bir eğlence merkezi kurulması planlanıyor.

Şirket yönetimi, bu adımın orta ve uzun vadeli operasyonel gelişime olumlu katkı sağlayacağını öngörüyor.

HİSSE PERFORMANSI YATAY SEYREDİYOR

Dev yatırım haberine rağmen DOFRB hisseleri, piyasadaki genel düşüş eğilimine paralel bir seyir izledi.

Hisse saat 13,20 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 93,8 TL seviyelerinde kayda geçti.

Günlük bazda 879.791.436 TL hacim gerçekleşirken, el değiştiren lot miktarı 9.091.566 oldu. Hisse gün içinde en düşük 92,9, en yüksek ise 100 TL seviyelerini gördü.

