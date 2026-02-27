İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5,5 milyar TL’lik suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

HST MOBİL A.Ş’NİN HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve dosya kapsamındaki mevcut deliller doğrultusunda, HST Holding A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren HST Mobil A.Ş’nin hesap hareketleri incelendi.

Yapılan incelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği, bu cihazların Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol isimli yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu belirlendi.

"5,5 MİLYAR TL TUTARINDAKİ SUÇ GELİRİNİN AKLANMASINA ARACILIK EDİLDİ"

Açıklamada, söz konusu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü kişilere ait hesaplara aktarıldığı, bu şekilde şirketin yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ifade edildi. 2023-2025 yılları arasında toplam yaklaşık 5,5 milyar TL tutarındaki suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat 2026 tarihinde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Ayrıca şüpheliler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin, suç tarihi itibarıyla tespit edilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları, banka hesapları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

KAYYUM ATANDI

Başsavcılık, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş’ye kayyum atandığını ve gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

El koyma sürecinde taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasa değerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu, toplamda 671 milyon 255 bin TL’lik malvarlığına yönelik tedbir uygulandığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar suçları ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.