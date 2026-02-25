Kasım 2025'te Onur Air hakkında verilen iflas kararı, istinaf incelemesi sonucunda kaldırıldı. Bir dönem Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketleri arasında yer alan Onur Air için yerel mahkemenin verdiği iflas hükmü, bölge adliye mahkemesi tarafından bozuldu.

Kararla birlikte şirketin hukuki sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

DOSYA YENİDEN İLK DERECE MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İflas kararının kaldırılmasının ardından dosya yeniden ilk derece mahkemesine gönderilerek 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iade edildi.

Ancak ticaret mahkemelerinin birleşmiş olması, dosyanın hangi heyet tarafından ve hangi usulle ele alınacağı konusunda belirsizlik yarattı. Yargı çevreleri, birleşme sonrası görevli mahkemenin davayı devralarak süreci sürdüreceğini ifade ediyor. Buna karşın yargılamanın nasıl ilerleyeceği henüz netlik kazanmadı.

TASFİYE SÜRECİ NE OLACAK?

İflas kararının kaldırılması, daha önce başlatılan tasfiye işlemlerinin hukuki durumunu da gündeme taşıdı.

Mahkeme kararı doğrultusunda oluşturulan iflas idaresi ve şirket mal varlığına yönelik işlemlerin akıbetinin, yerel mahkemenin vereceği yeni karara bağlı olacağı belirtiliyor. Sürecin bundan sonraki seyrini ise ilk derece mahkemesinin yapacağı değerlendirme belirleyecek.