Altın fiyatları, ocak ayındaki satış dalgasının ardından toparlanarak ayı yüzde 5’in üzerinde bir artışla kapamaya hazırlanıyor.

Spot altının 5.153 dolar seviyelerinden işlem gördüğü şu günlerde BofA analistleri, 12 aylık fiyat hedeflerini 6.000 dolar olarak yineledi.

Ancak analistler, yatırımcıların bu yüksek fiyat seviyelerine alışma sürecinde bahar aylarında "zayıf bir seyir" görülebileceği konusunda uyarıyor.

TALEBİ TETİKLEYEN "ÜÇLÜ SAÇ AYAĞI"

Raporda, altın rallisinin ivme kazanmasını sağlayan üç ana faktöre dikkat çekildi:

• Fiziki Talep: Külçe ve madeni para alımlarındaki süreklilik.

• Merkez Bankaları: Rezerv çeşitlendirme stratejisi kapsamında yapılan alımlar.

• ETF Girişleri: Fon tarafındaki yatırımcı ilgisi.

Buna rağmen yatırımcıların giriş hızındaki yavaşlama kısa vadeli bir baskı oluşturabilir.

Analistler, gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizliklerin bu konsolidasyon dönemini beklenenden kısa tutabileceğini öngörüyor.

"WARSH" ETKİSİ VE FED BİLMECESİ

Piyasadaki en büyük merak konularından biri de Donald Trump’ın Fed Başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh.

İlk etapta Warsh'ın adaylığı piyasada bir düzeltmeye yol açsa da BofA analistleri durumu farklı yorumluyor:

"Warsh’ın politika faizini düşürme niyetini vurgulaması, sarı metali destekleyecektir. Doların zayıfladığı bir ortamda altın fiyatlarının düşmesi alışılmadık bir durum olur."

LİKİDİTE RİSKİ ALTINA YARAYABİLİR

Analistler, sadece faiz oranlarının değil, Fed’in devasa bilanço küçültme (kantitatif sıkılaştırma) hamlelerinin de kritik olduğunu belirtiyor.

Bilançonun küçültülmesinin piyasada likidite sıkışıklığına yol açabileceği ve eğer bu durum bir mali konsolidasyon (bütçe disiplini) olmadan gerçekleşirse, bütçe açığı endişelerinin yatırımcıyı yeniden altına yönlendireceği ifade ediliyor.

Sonuç olarak; altın piyasası bahar aylarında bir "soluklanma" yaşasa da makroekonomik riskler ve para politikası belirsizlikleri, 6.000 dolar yolculuğunun devam ettiğine işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.