Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü kulağı İş Yatırım tarafından paylaşılan "günlük yabancı oranları" raporunda. Son verilere göre Borsa İstanbul’daki yabancı payı genel bir toparlanma eğilimi gösterirken, bazı hisselerdeki istikrarlı giriş ve çıkışlar dikkat çekti.

Piyasa genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0.26 puanlık sınırlı bir artış kaydederek yüzde 36.85 seviyesine ulaştı.

Bu artış, yabancı yatırımcının haftayı pozitif bir momentumla kapatma isteğini yansıttı.

GÜNÜN "EN"LERİ: ESCOM VE AKFIS ÖN PLANDA

Günlük bazda yabancı oranında en sert değişimlerin yaşandığı hisselerde teknoloji ve gayrimenkul hareketliliği görüldü:

• Yabancı Payı En Çok Artanlar: Listenin başında 2.82 bps artışla ESCOM yer alırken; onu MANAS (1.58 bps) ve MRGYO (1.02 bps) takip etti.

• Yabancı Payı En Çok Azalanlar: En ciddi çıkış -13.72 bps ile AKFIS cephesinde yaşandı. PNLSN (-2.65 bps) ve RUBNS (-2.64 bps) ise satıcılı seyreden diğer hisseler oldu.

İSTİKRAR KAZANANLAR: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ!

Bazı hisselerde yabancı ilgisinin sadece bir günlük değil, orta vadeli bir trende dönüştüğü görülüyor.

Özellikle 5 hisse, 10 işlem günüdür kesintisiz yabancı girişi alarak dikkatleri üzerine çekti:

AEFES (10 Gün)
DSTKF (10 Gün)
• GLYHO (10 Gün)
• MEPET (10 Gün)
• MPARK (10 Gün)

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞLAR: LOGO VE PASEU’DA BASKI SÜRÜYOR

Yabancı payının sürekli azaldığı hisselerde ise teknoloji ve sanayi ağırlığı hissediliyor.

LOGO Yazılım, 10 gündür devam eden yabancı çıkışıyla bu listenin başında yer alıyor:

• LOGO: 10 Gündür düşüşte
• PASEU: 9 Gündür düşüşte
• KOPOL: 8 Gündür düşüşte
• OYAKC: 8 Gündür düşüşte
GEDIK: 7 Gündür düşüşte

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 311 6.435.397.330,50 % -0.16 12:58
ASELS 310.5 4.797.972.890,50 % -0.16 12:58
ISCTR 17.34 3.845.478.904,30 % 0.81 12:58
ASTOR 190.7 3.669.339.152,60 % 3.08 12:58
AKBNK 92.65 3.588.416.396,35 % 1.04 12:58
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

