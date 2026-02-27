Piyasa genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0.26 puanlık sınırlı bir artış kaydederek yüzde 36.85 seviyesine ulaştı.

Bu artış, yabancı yatırımcının haftayı pozitif bir momentumla kapatma isteğini yansıttı.

GÜNÜN "EN"LERİ: ESCOM VE AKFIS ÖN PLANDA

Günlük bazda yabancı oranında en sert değişimlerin yaşandığı hisselerde teknoloji ve gayrimenkul hareketliliği görüldü:

• Yabancı Payı En Çok Artanlar: Listenin başında 2.82 bps artışla ESCOM yer alırken; onu MANAS (1.58 bps) ve MRGYO (1.02 bps) takip etti.

• Yabancı Payı En Çok Azalanlar: En ciddi çıkış -13.72 bps ile AKFIS cephesinde yaşandı. PNLSN (-2.65 bps) ve RUBNS (-2.64 bps) ise satıcılı seyreden diğer hisseler oldu.

İSTİKRAR KAZANANLAR: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ!

Bazı hisselerde yabancı ilgisinin sadece bir günlük değil, orta vadeli bir trende dönüştüğü görülüyor.

Özellikle 5 hisse, 10 işlem günüdür kesintisiz yabancı girişi alarak dikkatleri üzerine çekti:

• AEFES (10 Gün)

• DSTKF (10 Gün)

• GLYHO (10 Gün)

• MEPET (10 Gün)

• MPARK (10 Gün)

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞLAR: LOGO VE PASEU’DA BASKI SÜRÜYOR

Yabancı payının sürekli azaldığı hisselerde ise teknoloji ve sanayi ağırlığı hissediliyor.

LOGO Yazılım, 10 gündür devam eden yabancı çıkışıyla bu listenin başında yer alıyor:

• LOGO: 10 Gündür düşüşte

• PASEU: 9 Gündür düşüşte

• KOPOL: 8 Gündür düşüşte

• OYAKC: 8 Gündür düşüşte

• GEDIK: 7 Gündür düşüşte

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 311 6.435.397.330,50 % -0.16 12:58 ASELS 310.5 4.797.972.890,50 % -0.16 12:58 ISCTR 17.34 3.845.478.904,30 % 0.81 12:58 ASTOR 190.7 3.669.339.152,60 % 3.08 12:58 AKBNK 92.65 3.588.416.396,35 % 1.04 12:58 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.