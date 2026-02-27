Sigorta ve gayrimenkul sektöründe iki şirket temettü kararı aldı. Anadolu Anonim Türk Sigorta yüksek tutarlı nakit kar payını Genel Kurul onayına sunarken, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da 2025 yılı kârından yatırımcısına nakit temettü dağıtmayı planladığını açıkladı.

1 TL NOMİNAL PAYA 1,375 TL BRÜT TEMETTÜ

Anadolu Anonim Türk Sigorta Yönetim Kurulu, 26 Şubat 2026 tarihli kararıyla B grubu pay sahiplerine peşin nakit temettü dağıtılmasını Genel Kurul'un onayına sunma kararı aldı.

Açıklamaya göre, 1 TL nominal değerli her B grubu pay için brüt 1,375 TL kar payı ödenecek. Yüzde 15 oranındaki stopaj kesintisi sonrası net ödeme tutarı 1,16875 TL olacak. Şirket, pay şeklinde temettü dağıtımı gerçekleştirmeyecek.

Toplam dağıtılacak nakit kar payının brüt 2 milyar 750 milyon TL, net tutarının ise 2 milyar 337 milyon 500 bin TL olması planlanıyor. Nakit temettü dağıtım tarihinin 1 Nisan olarak belirlenmesi de Genel Kurul'un onayına sunulacak.

590 MİLYON TL'LİK GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

Şirket ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu veya yatırım ortaklığı hisse senedi alımı amacıyla 590 milyon TL tutarında fon ayrılmasına karar verdi.

Kar dağıtımı sonrasında, yasal kayıtlara göre 8 milyar 59 milyon 278 bin 123 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılacağı bildirildi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 311 6.435.397.330,50 % -0.16 12:58 ASELS 310.5 4.797.972.890,50 % -0.16 12:58 ISCTR 17.34 3.845.478.904,30 % 0.81 12:58 ASTOR 190.7 3.669.339.152,60 % 3.08 12:58 AKBNK 92.65 3.588.416.396,35 % 1.04 12:58 Tüm Hisseler

KÖRFEZ GYO'DAN 38 MİLYON TL TEMETTÜ KARARI

Öte yandan Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2025 yılı karından 38 milyon TL nakit temettü dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı.

1 TL nominal değerli paylar için brüt ve net kar payı tutarı her iki grup pay için de 0,0383838 TL olarak hesaplandı. Bu tutar yüzde 3,83838 oranına karşılık geliyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsü nedeniyle söz konusu ödemelerde gelir vergisi stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak. Kar payı dağıtımının 15 Mayıs'ta başlaması Genel Kurul'a teklif edilecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.