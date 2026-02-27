Şubat ayının bu son işlem gününde gram altın, aylık bazda yüzde 7,65 oranında değer kazandı. Bu yükselişle birlikte altın, yaklaşık 15 aydır süren aralıksız artış trendini bozmamış oldu. 2026 yılının ilk iki ayındaki toplam artış ise yüzde 23 gibi devasa bir orana ulaştı.

Rakamlarla somutlaştırmak gerekirse; yılın başında 100 bin TL tutarında gram altın alan bir yatırımcı, sadece iki ay içerisinde 23 bin TL kar elde etti. Bu kazancın, mevcut piyasa koşullarında yaklaşık 9 aylık mevduat faiz getirisine eş değer olması, altının neden hala bir numaralı tercih olduğunu kanıtlar nitelikte.

PİYASALARDA SON DURUM VE GÜNCEL FİYATLAR

İç piyasada döviz kurlarındaki hareketlilik ve dış piyasada ons altının 5 bin dolar barajını aşması, fiyatları yukarı yönlü tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutarken, piyasalardaki son satış rakamları şu şekilde yansıyor:

27 Şubat 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları:

Gram Altın: 7.334,85 TL

Çeyrek Altın: 12.238,00 TL

Yarım Altın: 24.460,00 TL

Tam Altın: 48.231,17 TL

Cumhuriyet Altını: 48.689,00 TL

Gremse Altın: 120.947,80 TL

Ons Altın: 5.187,52 Dolar