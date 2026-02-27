Açıklamaya göre, 24 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen işlemler neticesinde, toplam 5.574.716 adet paya tekabül eden bir çıkış yaşandı. Bu işlemle birlikte HSBC’nin SASA sermayesindeki oy hakları ve pay sahipliği %5 limitinin altına gerilemiş oldu.

İŞLEMİN PERDE ARKASI: "HEDGİNG" VE ÖDÜNÇ PAY MEKANİZMASI

HSBC tarafından yapılan detaylı açıklamada, söz konusu hareketliliğin doğrudan bir hisse satışı değil, dönüştürülebilir tahvil ihracı ile ilintili teknik bir süreç olduğu vurgulandı. Açıklamada şu detaylara yer verildi:

Riskten Korunma (Hedging): Bahsi geçen paylar, dönüştürülebilir tahvil ihracı kapsamında yapılan riskten korunma (hedging) işlemleri amacıyla kullanıldı.

İade Süreci: Ödünç pay mekanizması kapsamında tahsis edilen payların büyük çoğunluğu, takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından asıl pay sahiplerinin hesaplarına iade edilecek.

Ekonomik Risk Yok: HSBC, esas aracılık faaliyetleri ve finansman sağlama rolleri gereği bu enstrümanlar aracılığıyla SASA hissesinde herhangi bir ekonomik riske maruz kalmadığını bildirdi.

