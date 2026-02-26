2022 yılındaki çöküşte FTX, Celsius ve Three Arrows Capital gibi devlerin yıkılmasıyla sadece sermaye değil, piyasaya olan güven de yerle bir olmuştu.

Bugün ise manzara bambaşka. Borsalar tıkır tıkır çalışıyor, saklama kuruluşları dimdik ayakta ve bankalar geri çekilmek bir yana, kripto entegrasyonlarını hızlandırıyor.

Bernstein Kıdemli Analisti Gautam Chhugani, durumu şu sözlerle özetliyor:

"Bu sadece bir güven krizi, sistemik bir bozulma değil. Bitcoin'in düşüş senaryosu tarihin en zayıf döneminde." Chhugani, 2026 sonunda 150.000 dolarlık bir HEDEF öngörüyor.

ETF'LERDE "TESLİMİYET" DEĞİL "KONSOLİDASYON" VAR

Piyasadaki karamsar havaya rağmen rakamlar ilginç bir gerçeği fısıldıyor. Spot Bitcoin ETF'lerinden son dönemde yaşanan çıkışlar, toplam net girişlerin sadece yüzde 6'sını oluşturuyor.

• Sadık Devler: En büyük 25 Bitcoin ETF sahibinden 17'si, fiyat düşüşlerine rağmen dördüncü çeyrekte pozisyonlarını artırdı.

• Akademik İlgi: Harvard ve Dartmouth gibi dev üniversite vakıfları, portföylerinde kripto varlık tutmaya devam ediyor.

• Kurumsal Hamle: Hong Kong merkezli Laurore Ltd., BlackRock'ın ETF'inden 8 milyon adetlik dev bir alım yaparak piyasaya giriş yaptı.

YÜKSELİŞ SENARYOSU NEREDE SAKLI?

Boğa savunucularına göre bir sonraki yükselişi tetikleyecek olan şey sadece "fiyat" değil, "erişim" olacak.

Bugün dünyanın en büyük bankalarının yarısından fazlası kripto ürünleri üzerinde çalışıyor.

Bu durum, rüzgar tersine döndüğünde Bitcoin alabilecek kişi ve kurum sayısının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı anlamına geliyor.

Nisan 2024'teki yarılanma (halving) ile yeni arz zaten kısıtlanmıştı. Şu an dolaşımdaki Bitcoin’in yüzde 12’si halka açık şirketler ve ETF’lerin elinde kilitli durumda.

Bu sadık havuz genişledikçe, serbest piyasada işlem gören coin miktarı azalıyor.

Talep geri döndüğünde, arzın bu denli dar olması fiyatlarda piyasanın beklediğinden çok daha sert bir sıçramaya yol açabilir.

RİSK Mİ, FIRSAT MI?

Bitcoin şu an sahiplerinin yüzde 45’ine zarar ettiren bir "güven testi"nden geçiyor.

Wall Street’in inşa ettiği dijital altyapı (blockchain ve stablecoinler), Bitcoin fiyatından bağımsız olarak büyümeye devam edebilir.

Ancak Bitwise CIO'su Matthew Hougan'ın da belirttiği gibi dünya dijitalleşmeye, itibari para birimlerine güven azalmaya ve erişim kolaylaşmaya devam ettikçe, Bitcoin'in varlık nedeni geçerliliğini koruyor.

YAPAY ZEKA DOPİNGİ: BTC 70 BİN DOLAR SINIRINI ZORLUYOR

Küresel piyasalarda bir süredir hakim olan karamsar hava, bugün teknoloji dünyasından gelen hamlelerle yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı.

Haftanın ilk yarısında 62.500 dolar bandına kadar gerileyerek yatırımcısını korkutan Bitcoin, dev teknoloji şirketi Nvidia ve yapay zeka sektöründeki hareketliliğin etkisiyle güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Salı günü işlemlerinde dip seviyeleri test eden LIDER kripto para birimi, dün sergilediği yüzde 6,15’lik primle adeta küllerinden doğdu.

Gün içerisinde psikolojik direnç noktası olan 70.000 doları test eden Bitcoin, an itibarıyla 68.200 dolar seviyelerinde DENGE arayışını sürdürüyor.

YAPAY ZEKA KORKUSU YERİNİ FIRSATA MI BIRAKIYOR?

Piyasalarda son haftalarda "yapay zeka balonu" endişesi hakimken, Nvidia’nın donanım tarafındaki gücü ve yazılım sektöründeki dönüşüm sancıları kripto varlıkları doğrudan etkiliyor.

Yapay zekanın geleneksel yazılımları "yutabileceği" korkusuyla ABD borsalarında yaşanan kayıplar, yatırımcıyı alternatif ve merkeziyetsiz varlıklara yönlendiriyor.

ABD-İran gerilimi ve yeni ticaret tarifeleri nedeniyle baskılanan risk iştahı, Bitcoin’in 70 bin dolar barajını aşmasındaki en büyük engel olarak görülüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

(Bloomberg)