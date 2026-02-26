Bugün dünya siyasetinin kalbi Cenevre’de atacak. İki dev zirve aynı anda takip ediliyor:

• ABD-İran Nükleer Müzakereleri: Üçüncü tur görüşmelerin sonucu, enerji fiyatları ve risk iştahı üzerinde belirleyici olacak.

• ABD-Ukrayna Zirvesi: Bölgesel güvenlik mimarisinin geleceği açısından piyasalar bu görüşmeden çıkacak satır başlarını bekliyor.

İÇ PİYASADA GÖZLER ANKARA’DA

Ekonomi yönetimi bugün önemli verileri art arda kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye’nin ekonomik sağlığını gösterecek üç ana durak var:

• TÜİK: Ocak ayı dış ticaret verileri ve şubat ayı ekonomik güven endeksi açıklanacak. Tüketici ve üreticinin piyasaya bakış açısı bu veride netleşecek.

• TCMB: Haftalık para ve banka istatistikleri ile rezervlerin son durumu takip edilecek.

• BDDK: Bankacılık sektörünün haftalık performans raporunu yayınlayacak.

ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ VE GELECEK PROJEKSİYONU

Yatırımcıların portföy ayarlamalarında dikkate alması gereken tarihler netleşti:

• MSCI Endeksi: Yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak değişiklikler, hisse bazlı hareketliliği artırabilir.

• FTSE Değişiklikleri: 20 Mart’ta yürürlüğe girecek.

• Trump’ın Çin Ziyareti: 31 Mart - 2 Nisan tarihlerindeki bu ziyaret, küresel ticaret savaşlarının yeni seyrini belirleyecek en önemli ajanda maddesi olarak not edildi.

SİYASİ GÜNDEM

İç siyasette ise CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davanın 1 Nisan tarihine verilmesi, bahar aylarında siyasi tansiyonun izleneceği bir diğer başlık olarak karşımıza çıkıyor.

BORSA İSTANBUL’DAN ŞİRKET HABERLERİ

• Gentaş Kimya ’nın 124.845.000 adet payının pay başına 11,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

• Metropal Kurumsal Hizmetler ’in 18.900.000 adet payının pay başına 80,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

• AHSGY – Prime Tower Maslak Projesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin şirket uhdesinde kalmadığı açıklandı.

• ARZUM – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %90’ının borç ödemesinde, %10’unun yurt içi ve yurt dışı yatırımlarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in 26,6 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• DSTKF – TERA’nın sahip olduğu 1.200.000 adet payın pay başına 855 TL fiyattan TAS’ta 3 alıcıya satışının gerçekleştiği açıklandı.

• EMPAE – Şirket payları 26 Şubat'ta Borsa'da işlem göremeye başlayacak.

• EBEBK – Şirket bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri’nin üretime dair operasyonlarının durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

• EBEBK – Uşak’ta bulunan arsanın üzerine lojistik depo inşa etmekten vazgeçilmesine, arsanın değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına karar verildiği açıklandı.

• EFOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 850 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.

• GEDIK – Bolu şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

• GESAN – Şirketin, 3 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• GUNDG – VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 25 Mart’a kadar uzatıldı.

• GSDHO – Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. bünyesinde yer alan GSD 3 Limited ile Itochu Corporation’un garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World arasında, 2029 yılında teslim edilmek üzere Japon NSY grubu bünyesinde inşa edilecek 64.000 DWT taşıma kapasitesine sahip bir adet kuru yük gemisi alım imzalandığı açıklandı.

• HTTBT – Basra Airlines’ın şirket sistemlerini kullanmaya başladığı açıklandı.

• ISSEN –Balıkesir’de alınan GES arazisi ile ilgili gerekli imar değişikliklerinin tamamlandığı, yatırımın 5 MWp, yatırımım tutarının 2,8 milyon dolar olacağı açıklandı.

• ICUGS – VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• KAREL – 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• KRVGD – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Uçantay’ın üretim fabrikasının yanması sonrasında sigorta şirketinden avans niteliğinde 2,5 milyon dolar gönderildiği açıklandı.

• KBORU – Şirketin, 25,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• KOCMT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• LIDFA – 1,65 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.

• ORGE – Şirketin, İstanbul’da inşası devam etmekte olan Altunizade -Bosna Bulvarı Metro Projesi'nin Genel Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 8,3 milyon euro teklifin işverenler tarafından kabul edilerek sözleşme imzalandığı açıklandı.

• PEKGY – Gümüşsuyu Mahallesindeki arsanın 187 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

• SKYMD – 98 gün vadeli 250,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• SMART – Şirketin, E Kampüs Eğitim Yazılım ve Danışmanlık’ı tüm aktif ve pasifleriyle devralarak birleşme kararı aldığı, bu kapsamda 31,41 milyon TL sermaye artırımı ile E Kampüs ortaklarına aynı tutarda pay tahsis edilmesinin planlandığı ve birleşme için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• TMSN – Ereğli Tekstil’e ait ve Vakıf Katılım Bankası’na rehinli 500.000 adet halka kapalı B grubu TMSN payı üzerindeki rehinin banka tarafından kaldırıldığı açıklandı.

• TMPOL – Kayseri’deki 5,8 MW Saha Tipi GES’in 4,0 milyon dolara satılmasına karar verildiği açıklandı.

• SVGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 – 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde toplanacak.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 24,02 TL fiyattan geri alındı.

• ARZUM – Bank of America Corporation tarafından 2,79 – 2,88 TL fiyat aralığından 8.702.850 adet alış ve 14.918.713 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,21’e geriledi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 9,43 – 9,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 27,24 – 27,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 370.000 adet pay 59,95 – 61,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 16,73 – 16,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MACKO – Matchzone tarafından 35,28 – 36,40 TL fiyat aralığından 82.225 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,91’e yükseldi.

• SKBNK – Hasan Basri Göktan tarafından 12,17 – 2,19 TL fiyat aralığından 78.629 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

• THYAO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.000 adet pay 306,00 – 307,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TEHOL – Tera Portföy tarafından 675.000 adet alış ve 59.078.216 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,33’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• CELHA – Tahsisli sermaye artırımı kapsamındaki TAS işlemleri için Borsa2ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• MARTI – Şirket sermayesi bugün 600 milyon TL’den %150 oranında bedelli olarak 900 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,5920 TL’ye denk gelmekte.

• MERKO – Şirket sermayesinin 115,1 milyon TL’den %638,34 oranında bedelsiz olarak 734,9 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• RNPOL – Şirket sermayesi bugün 30 milyon TL’den %1900 oranında bedelsiz olarak 570 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2,34 TL’ye denk gelmekte.

