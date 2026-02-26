Haftanın dördüncü işlem gününde Borsa İstanbul’daki toplam yabancı payı, günlük bazda 0.01 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 36.59 seviyesine yükseldi.

Piyasada genel bir denge arayışı sürerken, bazı hisselerdeki yabancı girişi dikkat çekici boyutlara ulaştı.

10 GÜNDÜR DURMAKSIZIN ALIYORLAR

Raporda en çok dikkat çeken bölüm, yabancı oranının "sürekli" artış gösterdiği hisseler oldu. Tam 10 işlem günüdür yabancı yatırımcıların kesintisiz ilgi gösterdiği 5 şirket şunlar:

• AEFES (Anadolu Efes)

• AFYON (Afyon Çimento)

• ASUZU (Anadolu Isuzu)

• GLYHO (Global Yatırım Holding)

• MEPET (Mepet Metro Petrol)

ÇIKIŞIN SÜRDÜĞÜ HİSSELER

Yabancı payının istikrarlı şekilde azaldığı tarafta ise teknoloji ve perakende devleri göze çarpıyor.

LOGO ve MRSHL 10 gündür kan kaybederken, perakende devi BIMAS’ta düşüş serisi 9. gününe girdi. Onları 8 günle PASEU ve 7 günle BMSTL izliyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.