Salı günü kapanışta başlayan satış dalgası, bugün de etkisini sürdürüyor.

11 Şubat’ta işlem görmeye başlayan şirket, 10. işlem gününde de tavan serisini bozmayarak yatırımcısına devasa bir getiri sunmuştu.

Ancak Salı günü seans kapanışında gelen satışlar hissede tüm dengeleri değiştirdi.

Dün seans açılışında tavan bozan ve günü taban seviyeden kapatan BESTE bugün de açılışı düşüşle yaptı.

Güne yüzde 6,13 negatif bir açılışla başlayan BESTE, saat 10.15 itibarıyla 31,90 TL seviyesinden işlem görerek yatırımcısını tedirgin etti.

Ancak bu düşüş, tahtada büyük kurumlar arasında devasa bir lot transferine de zemin hazırladı.

ALIM TARAFINDA TEK HAKİM: DENİZ YATIRIM

Hissenin taban seviyelerinden toparlanma çabasında bir kurum ön plana çıkıyor. Aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre saat 10.15 itibarıyla;

• Deniz Yatırım, ilk 5 alıcı arasındaki payın yüzde 62,49 gibi ezici bir çoğunluğuna sahip olarak tam 1.096.097 lot topladı.

• Onu, 243.160 lot ile A1 Capital ve 160.698 lot ile Tacirler Yatırım izledi.

• İlk 5 alıcının toplam maliyeti 31,95 TL olarak şekillenirken, net alım miktarı 1.654.491 lot olarak gerçekleşti.

SATIŞ TARAFINDA KAMU BANKALARI AĞIRLIKTA

Hissedeki baskıyı artıran "net satıcılar" tarafında ise kamu aracı kurumlarının yoğunluğu dikkat çekiyor:

• Vakıf Yatırım, 310.242 lotluk satışla liderliği çekerken; onu 269.070 lot ile Ziraat Yatırım takip etti.

• İnfo Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım da satış tarafındaki diğer önemli aktörler oldu.

• Satıcıların ilk 5 maliyeti 31,74 TL seviyesinde yoğunlaştı.

